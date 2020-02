Emre Can, stoccata alla Juventus: “Ora mi sento importante. A Torino…”

Emre Can è rinato al Borussia Dortmund e si sente importante. A dirlo è lo stesso centrocampista ex Juventus che non ha mancato l’occasione per lanciare qualche stoccata ai bianconeri. Dopo la vittoria contro l’Eintracht Francoforte il tedesco ha spiegato ai media la sua posizione nel nuovo club e le sensazioni davvero positive dopo il periodo negativo a Torino: “Voglio aiutare la squadra. È bello avere finalmente la sensazione di essere importante. Negli ultimi mesi per me non era più così, ora spero di continuare a percorrere questa strada. Se dietro riusciamo a essere stabili, possiamo raggiungere qualcosa di grande, perché in attacco siamo sempre pericolosi”, ha detto Emre Can ormai leader della squadra di Favre.