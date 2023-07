Enzo Fernandez chiama Dybala: “Gli ho detto di venire al Chelsea, lui…”

Appare come un nuovo tormentone di mercato quello del trasferimento di Paulo Dybala al Chelsea. L'argentino ha più volte fatto capire di non avere alcuna intenzione di lasciare la Roma quest'estate, eppure le voci continuano a girare. E ne sono testimonianza le parole di Enzo Fernandez, che ai microfoni di Ole ha rivelato di aver fatto una richiesta alla Joya: "È possibile che venga al Chelsea? Vediamo, spero di si. Gli ho parlato e detto di venire qui a Londra, lo aspetto per fare un barbecue insieme". Forse perché Pochettino lo vuole tanto che è disposto a tutto, o perché c'è veramente qualcosa sotto? Da Londra comunque non si arrendono.