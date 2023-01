Enzo Fernandez resta al Benfica: il club lo premia con… 2 milioni di euro

È stata una delle grandi telenovele di questo mercato invernale ma alla fine Enzo Fernandez resterà al Benfica . Non sembrano ormai esserci più margini per un trasferimento al Chelsea del neo campione del mondo argentino che, dopo essere rientrato nel club portoghese, aveva tutti gli occhi del mondo addosso.

Forse anche per questo che, dopo aver detto no al club di Londra che era disposto a mettere sul tavolo delle offferte oltre 100 milioni di euro, il giocatore verrà "premiato" con una sorta di bonus fedeltà. Infatti, come riportato da Record, il "no" di Enzo Fernandez al Chelsea e quindi la permanenza al Benfica da campione del mondo con l'Argentina porterà nel portafoglio del giocatore un forte cifra.