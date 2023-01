Enzo Fernandez tra Benfica e Chelsea, Schmidt: “Blues irrispettosi. Lo stanno facendo impazzire”

Il calciatore argentino sembrava prossimo al trasferimento al Chelsea ma l'affare ha subito uno stop.

Redazione ITASportPress

L'allenatore del BenficaRoger Schmidt attacca il Chelsea (senza mai nominarlo) per il comportamento nella trattativa da 127 milioni di euro che coinvolge Enzo Fernandez, gioiellino argentino fresco di vittoria del Mondiale con la sua Nazionale.

Intervenuto a margine della gara odierna delle Aquile, il mister ha detto: "Cercano di far impazzire il giocatore, fingono di rompere la clausola e poi dicono di voler trattare. Quello che sta facendo quel club è una mancanza di rispetto nei confronti del Benfica".

In questi primi giorni di sessione invernale del calciomercato, infatti, il calciatore sembrava essere prossimo al trasferimento dal Portogallo all'Inghilterra ma l'affare si è leggermente arenato destando non pochi fastidi in casa Benfica e, sicuramente, generando anche delle delusione nello stesso calciatore.

Chi proprio non ha digerito tale vicenda è stato appunto l'allenatore dei portoghesi. Schmidt ha commentato: "Quello che sta facendo quel club (Chelsea ndr) per cercare di ingaggiare Enzo è una mancanza di rispetto nei confronti del Benfica. Cercano di far impazzire il giocatore, fingono di rompere la clausola e poi dicono di voler trattare. Penso che non sia questo il modo per avere buoni rapporti tra due club".

E ancora: "Enzo è un bravissimo ragazzo e un giocatore fantastico, ci piace molto e vogliamo che resti. È un campione del mondo e ci sono molti soldi sul tavolo. Un giocatore può confondersi quando ci pensa e credo che sia una situazione che tutti capiscono".

Da quanto si apprende sull'affare, pare che il Chelsea sia pronto a mettere sul piatto 127 milioni di euro per il giocatore, sette in più rispetto alla clausola rescissoria. Un'opera di bene? No. Dietro a tale cifra ci sarebbe una motivazione ben precisa. La clausola andrebbe pagata in un'unica soluzione, mentre i 127 milioni potrebbero essere dilazionati.