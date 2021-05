Enzo Perez, portiere del River Plate per una notte: Wikipedia gli cambia ruolo

Il centrocampista si è improvvisato estremo difensore in Libertadores

Ebbene sì, perché in assenza di ben quattro portieri, il tecnico Gallardo si è trovato nella situazione di dover chiedere chi avrebbe voluto giocare tra i pali. Enzo Perez si è proposto, anche per via delle sue condizioni fisiche non ottimali per disputare una partita intera in mezzo al campo. Ed ecco l'impresa. Vittoria e MVP della gara.