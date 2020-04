Eredivisie, è polemica: stop al campionato e titolo non assegnato

Altro stop nel calcio europeo. Dopo la sospensione della Pro League, anche l’Eredivise si ferma definitivamente. La decisione è arrivata dopo un confronto tra club, allenatori e giocatori. Inoltre il Governo olandese aveva inasprito ancora di più le restrizioni vietando di fatto lo svolgimento delle manifestazioni sportive fino a settembre.

NE’ VINCITORI NE’ VINTI – Ad annunciare la decisione è stata proprio la Federazione con una nota apparsa sul sito ufficiale: “Sfortunatamente, con le recenti misure decise dal governo, è diventato impossibile completare in tempo la stagione 2019/2020 delle competizioni calcistiche professionistiche. Sarà chiaro a tutti i soggetti coinvolti, che la salute pubblica viene sempre al primo posto”. La Federazione inoltre fa sapere che non ci sarà nessun campione e nessun retrocesso. Per i piazzamenti europei la Federazione ha utilizzato le linee guida recentemente ufficializzate dalla Uefa: l’Ajax, grazie a una migliore differenza rispetto all’Az, è qualificata direttamente in Champions, mentre la squadra di Alkmaar dovrà affrontare i preliminari. Feyenoord, Psv Eindhoven e Willem II sono qualificate ai preliminari di Europa League.

POLEMICA – Non manca però la polemica dopo questa decisione. L’Utrecht infatti è intenzionato a ricorrere alla giustizia ordinaria olandese. Il motivo? Il club avendo giocato una partita in meno si è classificato dietro al Willem II ad un passo dal quinto posto. Inoltre lo stop anticipato non permette alla squadra di affrontare la Coppa d’Olanda perdendo così l’occasione di potersi qualificare in Europa League.