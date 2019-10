Eredivisie, scontro shock con Mitroglou: Hatzidiakos perde due denti

Brutta serata per Panteleimon Hatzidiakos, centrale dell’AZ Alkmaar, che ha concluso la sfida di Eredivisie contro il PSV senza…due denti.

Accade tutto nei minuti finali della gara – conclusa per 4-0 in favore dell’AZ -, quando dopo uno scontro con l’attaccante Mitroglou, per altro suo connazionale, lo sfortunato Hatzidiakos si ritrova a terra senza due incisivi. Le immagini mostrano il calciatore greco sofferente e ‘sdentato’.

Lo staff medico dell’AZ si è precipitato in campo immediatamente per soccorerlo e, grazie ad un sacchetto, ha potuto anche raccogliere e conservare i denti del povero Hatzidiakos.