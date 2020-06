Eredivisie, svolta sui tifosi: c’è la data per rivedere gli stadi pieni

In Olanda sono sicuri: dall’11 settembre la Eredivisie potrà contare nuovamente sui tifosi allo stadio. Manca ancora l’ok del Governo ma questo dovrebbe arrivare a breve.

Se in Italia e in buona parte dei Paesi europei il calcio è ripartito, lo stesso non può dirsi per la Francia e soprattutto per l’Olanda dove la Federcalcio ha optato per l’interruzione definitiva dell’Eredivisie, senza assegnare il titolo e bloccando le retrocessioni. Però, in tal senso, ci sarebbe anche il rovescio della medaglia. Infatti, alla ripartenza della prossima stagione, gli impianti potrebbero riabbracciare il pubblico con gli stadi che potranno riempirsi con i tifosi. L’indiscrezione arriva dal De Telegraaf che scrive come dovranno essere garantite alcune condizioni: la distanza tra una persona e l’altra che dovrà essere di un metro e mezzo e che non ci siano canti e cori per limitare al massimo l’eventualità di nuovi contagi.

Prima delle Eredivisie, potrebbe esserci un esperimento con la Nations League tra Nazionali. Gli Oranje ospiteranno Polonia e Italia il 4 e il 7 settembre e potrebbero già vedersi i primi tifosi.