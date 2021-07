Erik Hurtado non si vaccina contro Covid-19: il Montreal lo cede

Il caso a seguito del mancato vaccino anti Covid

Dopo aver condizionato per oltre un anno il panorama calcistico mondiale, gli effetti del Covid si ripercuotono anche sul calciomercato. Infatti, come riportano il The Athetic e il Daily Mail il calciatore Erik Hurtado, fino a pochi giorni fa attaccante del Montreal, è stato ceduto per duecentomila dollari alla formazione dei Columbus Crew a causa della mancata vaccinazione. Il classe 1990 non si sentiva sicuro di ricevere la dose ma, allo stesso tempo, risultava essere un "pericolo" per gli altri calciatori. Da qui la decisione di cederlo ad un altro club.