Eriksen di nuovo in campo, i cardiologi: “Defibrillatore potrà salvargli ancora la vita”

In queste ore il danese dovrebbe scendere di nuovo in campo per un match ufficiale

Redazione ITASportPress

Una giornata speciale per Christian Eriksen e per tutti gli appassionati del pallone. Oggi il danese dovrebbe fare il suo ritorno in campo ufficiale dopo il problema al cuore patito ad Euro 2020. Il fantasista ex Inter si trova ora al Brentford, squadra di Premier League, e questa sera contro il Newcastle dovrebbe scendere sul terreno di gioco per la sfida. Intervistati dal Daily Mail, due noti cardiologi di fama mondiale, il professor Graham Stuart, direttore di 'Sports Cardiology UK', e il dottor Michael Papadakis, cardiologo consulente presso il 'St George's University Hospital' di Londra, hanno voluto sottolineare l'importanza di questo "debutto" del calciatore.

Il professor Stuart ha detto: "Il principio di giocare a calcio con un defibrillatore è una buona idea. Questi dispositivi sono molto efficaci e possono consentire a molti pazienti di condurre una vita quasi normale. Del resto già un buon numero di atleti professionisti svolgono la propria professione grazie all’aiuto di un defibrillatore sottocutaneo", le parole dell'esperto.

Dello stesso parere anche Papadaki: "Penso che Christian sarà il primo calciatore professionista nel Regno Unito a giocare con un defibrillatore impiantato. È una cosa molto rara, la maggior parte degli atleti di livello che hanno avuto bisogno di farsi impiantare un dispositivo medico hanno lasciato l’attività o hanno proseguito a livelli più bassi". E alla domanda su cosa potrebbe accadere in caso di nuovo arresto cardiaco: "Christian e la sua famiglia avranno valutato a fondo i rischi. Ritengo che in caso di un nuovo attacco cardiaco il defibrillatore potrà salvare ancora la vita a Eriksen".