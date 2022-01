Eriksen ha firmato col Brentford: l’ex Inter riparte dalla Premier League

Il danese torna a giocare

Il 29enne danese aveva risolto il suo contratto con il club nerazzurro di Milano lo scorso 17 dicembre per le note ragioni di impossibilità a giocare con il defibrillatore sottocutaneo. Nelle ultime settimane il fantasista si stava allenando con l'Ajax per recuperare la forma.

Come si legge sul sito ufficiale del club inglese, il danese, regolarmente vaccinato, rispetto tutti gli standard relativi alla situazione pandemica per entrare nel Regno Unito. Questa settimana dovrà adempiere alle ultime pratiche e non si allenerà col club ma molto presto lo si potrà comunque vedere in campo.