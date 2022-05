Eriksen: “Mi piacerebbe giocare di nuovo in Champions League”

Il danese potrebbe lasciare il Brentford a fine stagione

A confermare tale ipotesi è stato lo stesso calciatore ex Inter ai microfoni di Viaplay: "Non penso ovviamente ci siano giocatori che possano decidere davvero in quale club poter giocare. Ci sono diversi criteri che entrano in gioco in queste situazioni. A livello personale ho diverse offerte sul tavolo e devo valutare quale cosa sia la migliore per me. Poi prenderò la mia decisione. Se mi piacerebbe giocare in Champions League? Sì, mi piacerebbe. So quanto importante e divertente possa essere come competizione ma allo stesso tempo non è essenziale".