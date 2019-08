Eriksen, niente Manchester United: vuole solo il Real Madrid. E la Juventus…

Sembrava poter essere il prossimo acquisto del Manchester United, invece, Christian Eriksen ha detto no alla proposta dei Red Devils.

Seguito anche da Real Madrid e Juventus, il classe ’92 cambierà squadra solo per giocare la Champions League. Stando a quanto riferisce il Daily Mail, infatti, Eriksen ha rifiutato la proposta del Manchester United di Solskjaer – che pensava a lui per un eventuale post Pogba -, per giocare nel club di Madrid.

Spettatrice molto attenta in questa trattativa, anche al Juventus. Da tempo, infatti, i bianconeri seguivano il danese e, con la situazione Dybala ancora da decifrare, il no del giocatore allo United potrebbe riaprire le speranze della Vecchia Signora. Eriksen resta una pista ancora aperta, ma attenzione al mercato inglese che chiuderà domani 8 agosto.