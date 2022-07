Eriksen: “Non mi aspettavo di essere allo United dopo quanto accaduto all’Europeo”

Nelle scorse ore la presentazione ma anche una bella intervista ai canali ufficiali del club sul primo giorno con la nuova maglia. Il danese ex Inter ha spiegato alcune delle sue sensazioni ed emozioni per l'inizio della nuova avventura.

INATTESO - Il club ha documentato il primo giorno di Eriksen, dall'arrivo in aeroporto fino ai primi passi mossi a Carrington, il danese è stato accolto davvero alla grande: "È una novità per me, non pensavo potesse accadere. Essere allo United è davvero speciale. Dopo l'incidente all'Europeo il piano non era quello di tornare nel Regno Unito, perciò non pensavo di poter essere qui. Sono felice, è una bella sensazione".