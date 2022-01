Eriksen si allena con l’Ajax ma la sua prossima squadra sarà un’altra…

Il danese ha le idee chiare su dove vuole giocare

Lo abbiamo visto allenarsi all'Odense, poi al Chiasso ed infine all' Ajax , precisamente con la squadra giovanile. Nelle scorse ore Christian Eriksen è stato visto allenarsi con la formazione olandese dove è cresciuto e ha fatto il suo esordio tra i professionisti, eppure, nonostante l'entusiasmo dei tifosi, il suo futuro non sarà con i Lancieri.

Come riportato dal Telegraaf, infatti, il fantasista danese ha chiesto il permesso al suo vecchio club per allenarsi per una giornata, ma nulla di più. Il desiderio di Eriksen è chiaro: tornare nel calcio che conta e farlo dalla porta principale, la Premier League .

Il suo agente Martin Schoots ha confermato tutto: "Christian vuole andare in Premier League e mi aspetto che ciò accada. Vuole andare in un club dove può giocare il più possibile. Per poter giocare ai Mondiali, deve rimettersi in forma ed essere attivo ai massimi livelli". Insomma, l'entusiasmo dei fan dell'Ajax è stato subito smorzato. L'ex Inter riprenderà dal campionato inglese col Brentford, al momento, in pole position.