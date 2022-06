Eriksen vicino al Manchester United: la prima offerta dei Red Devils

Christian Eriksen , dopo il brutto episodio a Euro 2020 a seguito di problemi cardiaci, è tornato sul rettangolo verde in questa stagione. Il centrocampista danese, dopo aver rescisso il contratto con l' Inter , ha deciso di tornare in Premier League firmando un contratto di un anno col Brentford . Le prestazioni del danese sono tornate al top, tanto da attirare l'attenzione dei top club inglesi: il Manchester United è uno di questi e vorrebbe regalare a ten Hag la qualità dell'ex nerazzurro.

Come riporta The Athletic, dopo l'addio al Brentford, Eriksen è pronto a ripartire con una nuova avventura in Inghilterra. Nonostante le parole di qualche giorno fa, in cui esprimeva la sua voglia di tornare a giocare in Champions League, il centrocampista ex Inter sarebbe vicino ad accordarsi con il Manchester United, che avrebbe presentato la prima offerta, ritenuta dai Red Devils più che sufficiente. Attesa nei prossimi giorni una risposta, con Eriksen che sul piatto ha diversi interessamenti, ma che sembra destinato a raggiungere ten Hag allo United.