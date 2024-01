Eriksson, l’ex Ulrika Jonsson non lo perdona: “Non è una persona perbene”

Sven Goran Eriksson ha confessato di essere gravemente malato. Il mondo del calcio si è stretto attorno all'ex allenatore svedese, che ha allenato anche la Lazio. Una delle sue ex Ulrika Jonsson, però, ha usato parole dure nei suoi confronti. "Guardatemi, com’ero giovane. Allora. Non ho niente da dire su Sven. Nada. Non è una persona perbene", ha scritto. Le parole, accompagnate da una foto di lei da giovani in compagnia del compagno di allora, però, è stato poi rimosso dall'ex modella.