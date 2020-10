Eroico Salah: salva senzatetto da aggressione e gli regala 100 sterline

Si era già reso protagonista in passato di alcuni gesti di solidarietà come l’aver pagato la benzina a tutti i presenti alla stazione di servizio, ma questa volta Mohamed Salah è andato ben oltre ogni aspettativa intervenendo a protezione di un povero senzatetto che veniva aggredito da alcuni ragazzi.

La notizia è riportata dal Sun che è riuscita ad intervistare anche il diretto interessato, tale David Craig, un 50enne senza fissa dimora. L’attaccante del Liverpool lo ha aiutato mentre veniva “molestato” per strada.

Eroico Salah: salva senzatetto da aggressione

“Salah ha visto che c’erano dei ragazzi che mi stavano dando fastidio. Mi prendevano in giro”, ha raccontato l’uomo al tabloid inglese. “Mi facevano domande sul perché mi trovassi per strada a mendicare. Dicevano di trovarmi un lavoro. Credo che lui non solo abbia visto ma li abbia sentiti perché si è avvicinato e ha detto ‘potrebbe accadere anche a voi tra qualche anno'”.

E ancora: “Quando ho sentito la sua voce ho capito che non stavo sognando. Era proprio Salah anche perché poi mi ha donato 100 sterline. Unico, una leggenda. Sono sempre stato un suo tifoso per le sue doti da calciatore ma ora so che è un campione anche nella vita”, ha commentato il signor David Craig su Salah.