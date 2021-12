Eruzione vulcano La Palma, Ronaldo mette all’asta la sua maglia in beneficenza

Bel gesto di Cristiano Ronaldo che ha messo la sua maglia all'asta per aiutare le autorità spagnole

Dopo l'eruzione del vulcano e le numerose vittime nell'isola di La Palma in Spagna, per aiutare i cittadini spagnoli Cristiano Ronaldo ha messo all'asta la sua maglietta con la Nazionale portoghese, autografata dallo stesso cinque volte Pallone d’Oro. Secondo quanto riportato infatti da ‘L'Equipe’, il giocatore portoghese ha messo all'asta la sua maglia per giorno 24 dicembre e il suo intero ricavato sarà offerto in beneficenza alle autorità dell’isola spagnola per supportare la difficile situazione del luogo. Sulla maglia, l’attaccante dei Red Devils ha inoltre scritto anche il suo pensiero sulla drammatica vicenda: “Neanche la forza del vulcano può sconfiggere La Palma. Tutto il mio supporto per questa bellissima isola".