Esempio Bournemouth, l’allenatore rinuncia allo stipendio

C’è sempre una prima volta. In questo periodo duro economicamente a causa del Coronavirus parecchie squadre hanno provveduto al taglio degli ingaggi della rosa mettendo gran parte del personale in cassa integrazione. Discorso diverso in Premier dove finora nessuna squadra si è mossa per la riduzione degli ingaggi, eccezion fatta per il Bournemouth.

NO ALLO STIPENDIO – Dal club inglese infatti arriva il primo vero forte segnale di solidarietà. Il manager delle Cherries Eddie Howe ha rinunciato all’ingaggio di 4 milioni di sterline a stagione. Il tutto per favorire gli altri dipendenti del club che già si trovano in cassa integrazione. Nessun provvedimento invece nei confronti dei giocatori che al momento continuano a percepire lo stesso ingaggio. A riportarlo è il DailyMail.