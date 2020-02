Esonero Valverde, Abidal: “Giocatori insoddisfatti”. Messi: “Fai i nomi”

Un vero e proprio incendio in casa Barcellona. A scatenare le polemiche sono state le dichiarazioni di Eric Abidal, attuale team manager blaugrana. Durante un’intervista a Sport, l’ex terzino ha spiegato come la dirigenza è arrivata alla decisione di esonerare Ernesto Valverde: “Molti giocatori non erano soddisfatti e lavoravano male. Inoltre c’era anche un problema di comunicazione interna. Il rapporto tra l’allenatore e lo spogliatoio sono sempre stati buoni, però ci sono cose che da ex giocatore riesco ad avvertire. Ho comunicato al club quello che pensavo e poi è stata presa la decisione”.

PULCE FURENTE – Una dichiarazione che ha mandato su tutte le furie Leo Messi che tramite Instagram ha risposto duramente ad Abidal: “Penso che ognuno debba essere responsabile del proprio ruolo e farsi carico delle proprie decisioni. Inoltre credo che quando si parla di giocatori è necessario fare i nomi perché così si rischia di infangare tutti”

Una risposta secca e senza peli sulla lingua da parte della “Pulce”. In casa Barcellona sicuramente il clima non è dei migliori.