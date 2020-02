Esordio con gol per Emre Can, ma il Dortmund cade con il Leverkusen

Spettacolo in Bundesliga questo pomeriggio alla Bayer Arena tra Dortmund e Leverkusen. Ad avere la meglio sono stati i padroni di casa che hanno ribaltato il 3-1 dei gialloneri imponendosi con un 4-3 al cardiopalma. In gol anche il centrocampista in prestito dalla Juventus.

PARTITA PAZZA – E’ il Leverkusen ad aprire le danze con Volland al 20esimo del primo tempo. I gialloneri prima pareggiano con Hummels e poi passano in vantaggio grazie ad un gran gol da fuori di Emre Can. Il Leverkusen non demorde e pareggia i conti con la doppietta di Volland. Il Dortmund nel secondo tempo va ancora avanti con Guerreiro, ma in due minuti il Bayer fa l’impresa. All’81° segna Bailey e un minuto dopo il gol del sorpasso porta la firma di Lars Bender.