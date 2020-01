Essere calciatore non ha età: ingaggiato in Egitto a… 74 anni

Il 6 October Club, club della terza divisione egiziana, ha portato in squadra il signor Ezz El-Din Bahader. Fin qui nulla di strano se non fosse che l’uomo, sulla carta d’indentità, abbia 74 anni.

Ebbene sì. La federazione egiziana, la EFA, ha annunciato la registrazione del giocatore professionista che probabilmente diventerà il più vecchio dell’intero pianeta in attività. Sia la EFA, sia il signor Bahader hanno invitato il Guinness Book of World Records ad assistere ad una gara della terza serie, così da far registrare a livello mondiale l’assurdo primato del 6 October Club squadra della città omonima ad alcuni km dal Cairo. Il giocatore, se entrerà in campo, potrà ufficialmente siglare questo guinness entrando nella leggenda.