Essien rivela: “Passaggio al Real Madrid? Feci fermare il pullman della squadra…”

Michael Essien è stato per molti anni un centrocampista di assoluto livello. Il centrocampista ghanese ha militato per ben 7 anni nel Chelsea e con i Blues ha vinto una Champions League, due campionati, 4 coppe d’Inghilterra, un Community Shield e una Coppa di Lega. Al Chelsea in realtà Essien ha vissuto due esperienze diverse. Dopo il primo, lungo, rapporto con la squadra londinese, il centrocampista era tornato nella stagione 2013-2014 prima di approdare al Milan.

Real Madrid

Nel mezzo Essien ha giocato un anno in prestito al Real Madrid. Era l’inizio della stagione 2012-2013 quando il Chelsea si giocava la SuperCoppa Europea contro l’Atletico Madrid. Quella finale però Essien non la giocò. Scese la pullman proprio durante il tragitto per arrivare allo stadio. A svelare il motivo è proprio l’attuale centrocampista del Sebail: “Mi ricordo che ero a Monaco e stavamo per giocare la finale di Supercoppa contro l’Atletico Madrid. Ero in camera con mio cugino, quando il telefono iniziò a squillare e quando risposi sentii la voce di José Mourinho. Era preoccupato dalle voci che mi vedevano vicino all’Arsenal. Ad un certo punto mi disse: “Vieni con me al Real Madrid”. Mentre eravamo sul pullman in direzione stadio mi chiamò il mio agente dicendomi di tornare indietro e così obbligai il conducente a fermare il bus. Tornai poi allo stadio a salutare tutti e il giorno dopo presi un volo per Madrid. José era all’aeroporto che mi aspettava”.