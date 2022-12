Estudiantes, è Abel Balbo il nuovo allenatore

Nuova avventura per l'ex Roma Abel Balbo. L'argentino è il nuovo manager dell'Estudiantes e oggi è intervenuto in conferenza stampa: "Ringrazio la società per avermi dato questa opportunità e per me è un onore essere l'allenatore di questo blasonato club che ha una grande storia a livello internazionale e nazionale. Sono una persona molto ambiziosa, voglio sempre vincere e non ho esitato ad accettare il proposta, perché la mentalità del club è uguale alla mia. Non vedo l'ora di mettermi in gioco e dare tutto me stesso in questa nuova avventura" ha concluso Balbo.