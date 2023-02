Esulta il Marsiglia che elimina il Psg dalla Coppa di Francia

Al Velodrome si è giocata la partita degli ottavi di finale della Coppa di Francia, in cui il Marsiglia ha sconfitto in casa il Paris Saint-Germain con un punteggio di 2-1. Nel primo tempo gol di Alexis Sanchez (rigore) per i padroni di casa e Sergio Ramos per i parigini. La vittoria per il Marsiglia è stata siglata dall'ex Atalanta Ruslan Malinovskiy al 57 '. Serata amara per l'undici di Galtier estromesso dalla coppa dal tecnico Tudor. Ai capitolini mancava Kylian Mbappe, mentre Lionel Messi e Neymar hanno giocato l'intera partita ma senza incidere più di tanto.