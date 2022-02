Esultanza con mitragliatrice di Leandro Diaz fa infuriare una signora: “Dobbiamo ucciderlo”

Il gesto del calciatore dell'Estudiantes

Redazione ITASportPress

Calcio caldo, anzi caldissimo in Sudamerica. E non solo per le temperature ma soprattutto per la vivacità dei giocatori e del pubblico sempre molto dentro le partite. L'ultimo curioso episodio che conferma quanto il mondo del pallone sia importante in Argentina è avvenuto dopo il match tra l'Huracán e l'Estudiantes de La Plata, valido per la seconda giornata della Copa de la Liga.

La sfida si è conclusa con la rete della vittoria di Leandro Díaz, giocatore degli ospiti, che ha deciso di esultare in modo provocatorio nei confronti dei tifosi rivali. Mitragliatrice mimata con le mani all'indirizzo dei fan avversari: non una bella scelta vista la reazione di questi...

Ebbene sì, perché in modo particolare una signora non ha preso benissimo quanto accaduto. La donna, tifosa della squadra di casa, intervistata dopo il match, è diventata virale per la sue dichiarazioni. "Ma cosa ha fatto questo qua?! (facendo riferimento a Leandro Diaz e il gesto con le mani). Non può farlo, è un pazzo". E poi l'esagerazione: "Dobbiamo ucciderlo!".

Una fan davvero molto calda dell'Huracan che è presto diventata virale sui social per la spontaneità delle sue parole e per la voglia di "vendicare" il torto subito.

Leandro Diaz ha successivamente spiegato il motivo del suo gesto dopo il gol: "Non devo scusarmi con la gente di Huracán. L'ho fatto per mio padre, che è un poliziotto in pensione. Gli ho detto che avrei segnato un gol e che l'avrei festeggiato facendo il gesto della mitragliatrice".

Chissà sei i fan rivali lo avranno perdonato...