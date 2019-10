Eto’o attacca Guardiola: “Innamorato del Pep allenatore, non della persona…”

Entrambi furono protagonisti del primo storico Triplete del Barcellona. Samuel Eto’o e Pep Guardiola hanno regalato grandi gioie al popolo catalano, ma sono anche stati protagonisti di diverse discussioni, finite per sfociare con l’aperta rottura del rapporto. A distanza di dieci anni, l’ex attaccante camerunese ha svelato la sua opinione sul tecnico spagnolo: “È l’allenatore che mi ha dato il miglior messaggio, ho davvero imparato a giocare a calcio con Guardiola. Lo interpreta meglio di tutti. È il suo modo di trasmettere le informazioni che lo rende diverso. È il migliore anche se perde le partite. Sono innamorato di lui come allenatore, non come persona”.