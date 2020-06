Eto’o consiglio a Xavi: “Deve tornare al Barcellona fino a quando ci sarà il Dio del calcio”

Samuel Eto’o consiglia Xavi. L’ex attaccante di Barcellona e Inter ha parlato a Radio Catalunya di diversi temi dell’attualità del calcio tra cui anche il futuro da allenatore dell’ex centrocampista spagnolo, ora mister dell’Al-Sadd negli Emirati Arabi.

Eto’o: “Ho detto a Xavi di tornare al Barcellona”

Compagni di squadra in maglia blaugrana, Eto’o ha rivelato di aver detto la sua all’ex collega riguardo il suo futuro da tecnico: “Ho detto a Xavi che dovrebbe comunque tornare a Barcellona”, ha raccontato l’ex attaccante. “E gli ho detto che avrebbe dovuto farlo mentre il Dio del calcio è ancora lì. Ha giocato con Messi, quindi sarà più facile per lui che per chiunque altro”, ha spiegato Eto’o. Un consiglio che certamente lo spagnolo terrà presente vista la grandissima esperienza dell’ex bomber che a Barcellona ha giocato dal 2004 al 2009 segnando 130 gol in 200 partite considerando tutti i tornei. Xavi, dal canto suo, ha vestito la maglia blaubrana in 767 partite tra il 1998 e il 2015 e ha segnato 85 gol.