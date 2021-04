Eto’o cuore d’oro: dona 10 ambulanze al Camerun per la lotta al Covid

Nobile gesto di Eto'o: dona 10 ambulanze al Camerun per contrastare l'emergenza Covid

Samuel Eto’o ha lasciato il segno in Italia soprattutto con la maglia dell’ Inter , con cui ha vinto uno storico triplete impresso nella storia nerazzurra. Conosciuto per la sua stravaganza e per la sua inesauribile energia sul campo, l’ex Barcellona si è reso protagonista di un gesto nobile.

IL GESTO - L’ex attaccante del Barcellona ha donato 10 ambulanze al Ministro della Salute del Camerun, come il giocatore stesso ha scritto sui social: “È stato un grande onore poter fare questo per il mio Paese, in modo che più persone possano essere aiutate in questa situazione di emergenza”. Un atto a cuore aperto di Eto’o, impegnato in prima fila nella lotta al Covid con la sua Fondazione (un anno fa donò disinfettanti, mascherine e prodotti alimentari di prima necessita a 50mila famiglie di Douala, Buea, Yaoundé e Bafoussam).