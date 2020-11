Eto’o, dopo l’incidente la nuova avventura al Racing de Murcia. Il presidente: “Al 50% ci sarà la firma”

Aveva subito un brutto incidente col suo Suv, ma per fortuna Samuel Eto’o è uscito indenne dallo schianto. A tranquillizzare tutti era stato lo stesso attaccante ex Barcellona, Inter e Sampdoria che adesso si starebbe preparando per una nuova avventura nel mondo del pallone. A pensare al bomber del Camerun è il patron del Racing de Murcia, squadra di Tercera Division spagnola.

Parlando a Radio Marca, il signor Pagniello ha fornito dettagli importanti sulla possibile trattativa.

Eto’o torna in campo?

“Direi che al momento le possibilità che Samuel Eto’o firmi con noi sono 50-50%“, ha detto il numero uno del Racing de Murcia. “La prossima settimana sapremo qualcosa di più sulla possibile firma del contratto dell’attaccante. In ogni caso abbiamo un piano B. Abbiamo diversi investitori che ci possono aiutare a livello economico per portare a termine l’operazione. Vediamo”. La motivazione che spinge il patron a puntare su Eto’o è la gara di Copa del Rey in programma a dicembre contro il Levante, una sfida che potrebbe valere molto come vetrina per la società che ci tiene a fare bella figura e in tal senso il bomber del Camerun sarebbe la ciliegina sulla torta: “Se giocherebbe quella gara? Abbiamo un allenatore per questo. Ma devo dire che contro il Levante sarà una gara molto importante quindi…”.