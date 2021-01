Eto’o è sicuro: “Ecco chi è l’erede di Messi al Barcellona…”

Se non sarà in queste recenti sessioni di mercato, potrebbe comunque accadere di vedere Lionel Messi lontano dal Barcellona. I rumors di mercato sul futuro de La Pulce si sono moltiplicati a dismisura nelle ultime settimane e allora è giusto che la società pensi anche ad una squadra senza l’attaccante argentino. Chi meglio di Samuel Eto’o, ex attaccante proprio dei blaugrana, poteva eleggere il predestinato a prendere l’eredità del 10?

Parlando a SportBible, come riporta anche Marca, il camerunense ha commentato: “Credo che Ansu Fati sia il futuro“, ha spiegato. “Sta facendo cose incredibile attualmente e penso che il Barcellona debba prendersi molta cura di lui. Mi auguro possa essere proprio lui a subentrare a Messi…”.