Eto’o: “Finale Champions? Non ci sono favoriti”

L’ex attaccante dell’Inter Eto’o ha raccontato le emozioni del passato vissute in carriera

L’ex Inter e Barcellona Samuel Eto’o ha rilasciato un’intervista a Goal, occasione in cui ha ricordato le emozioni di giocare la Champions , lui che in carriera ne ha vinte quattro: "Giocare queste grandi partite è il sogno di ogni giocatore. Durante la mia carriera ho avuto l'onore di giocare sfide di primissimo livello, comprese tre finali Champions, quindi so quanto siano speciali quei momenti vissuti con la propria famiglia, con i compagni e soprattutto con i tifosi".

SULLA SFIDA DI SABATO TRA MANCHESTER CITY E CHELSEA - "Per alcuni il City è favorito, ma per come la vedo io, in una finale, si gioca ad armi pari. È una sola partita dove tutto può accadere".