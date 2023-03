Psv, l’aggressione costa carissimo: squalificato per 40 anni

In prima istanza il tifoso è stato condannato a tre mesi di reclusione, con un mese sospeso dal tribunale, mentre ora è arrivato anche il verdetto calcistico. Il 20enne non potrà quindi più andare nello stadio della sua squadra del cuore per i prossimi 40 anni. Il PSV, con un comunicato, ha voluto ulteriormente chiarire le cose. "Oltre ai quarant’anni di squalifica dallo stadio, il PSV avvierà un procedimento per il risarcimento di eventuali danni subiti. Il tifoso ha ricevuto anche un divieto di presenza nell’area intorno al Philips Stadium per due anni. All’epoca dei fatti, a causa di una squalifica dallo stadio per precedente cattiva condotta, non avrebbe dovuto essere presente".