Europa League, gioca il Galatasaray ma sul tabellone… c’è la formazione del Bayern Monaco

Errore allo stadio con la formazione dei campioni tedeschi al posto di quella turca

Episodio bizzarro nella serata di Europa League vissuta in Russia. Prima della gara tra Lokomotiv Mosca e Galatasaray , match valido per la terza giornata del Gruppo E della Coppa - stesso raggruppamento di Lazio e Marsiglia -, sul tabellone è accaduto qualcosa di davvero singolare.

Oltre ai problemi avuti sul campo da parte del club di casa, poi sconfitto per una rete a zero dai turchi, prima delle partita c'è stato qualche disguido tecnico anche extra calcio. Infatti, sul tabellone dello stadio, al momento dell'annuncio delle due formazioni, al posto dell'undici del Galatasaray è comparsa la squadra del... Bayern Monaco. Ancora più strano che non vi fossero 11 calciatori ma 10 e l'assente era illustre: Robert Lewandowski. Singolare come, però, al comando dello squadrone tedesco ci fosse, in teoria in modo corretto secondo le attese, il tecnico Fatih Terim, allenatore del Galatasaray.