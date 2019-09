Europa League, il Wolfsberger trasloca a Graz: cambio stadio per un’esposizione di…alberi

Un’importante iniziativa legata all’ambiente coinvolge anche il mondo del calcio. Il messaggio che ha voluto lanciare l’artista svizzero Klaus Littmann è chiaro: in futuro potrebbe essere necessario ricreare anche una foresta.

Ecco, infatti, che il Wörthersee-Stadion di Klagenfurt, impianto in cui avrebbe voluto giocare il Wolfsberger, squadra austriaca che affronterà in Europa League anche la Roma, non sarà a disposizione a causa dei…troppi alberi.

Lo stadio della squadra allenata da Struber, la Lavanttal-Arena, non rispetta le norme Uefa e gli austraci avevano chiesto di giocare in un luogo più vicino rispetto a Graz, sede poi scelta. Ma l’Austria Klagenfurt, proprietaria dell’impianto che il Wolfsberger aveva scelto, ha aderito all’iniziativa For Forest che ha l’obiettivo di sensibilizzare sul tema del degrado ambientale. Sul terreno di gioco dello stadio, quindi, sono stati piantati circa 300 alberi alti fino a 14 metri – importati dal Belgio e dall’Italia -. Si tratta di una vera e propria mostra visitabile fino al 27 ottobre che costringerà a disputare la gara che vedrà protagonista la Roma alla UPC Arena di Graz, costringendo i tifosi austriaci della squadra di casa a compiere un viaggio di 80 chilometri.