Everton, Ancelotti: “Messi in Inghilterra? Sarebbe fantastico, ma chiuderà la sua carriera al Barcellona…”

La permanenza di Lionel Messi al Barcellona non sembra più così sicura. Lo screzio con il team manager Eric Abidal potrebbe infatti spalancare scenari di mercato fino a poco tempo fa impensabili, con diversi club che sarebbero pronti a gettarsi all’assalto del fuoriclasse argentino. Della Pulce e di un suo possibile approdo in Inghilterra, in conferenza stampa, ha parlato il tecnico dell’Everton Carlo Ancelotti.

MESSI – “Lionel in Inghilterra un giorno? Sarebbe fantastico, ma non credo che sia possibile. Lui è una leggenda del calcio e sono sicuro che finirà la sua carriera con la maglia blaugrana”.