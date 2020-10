Everton, Ancelotti sfata tabù che durava oltre 80 anni…

L’Everton vola grazie a mister Carlo Ancelotti. Il tecnico di Reggiolo è assoluto protagonista in terra inglese. Grazie ad un avvio sprinti in Premier League e in Coppa, il mister italiano ha sfatato un tabù per il club che durava da oltre 80 anni…

Everton: prima volta sei vittorie su sei

Come spiega Opta, l’Everton è riuscito a vincere per la prima volta dalla stagione 1938-39 ben sei gare su sei all’inizio dell’annata. La squadra di Ancelotti ha trovato il successo alle prime tre partite di campionato e nelle altre tre gare disputate in Coppa di Lega. Primo in campionato e decisamente in forma, l’Everton non era stato mai capace di un avvio così negli ultimi 80 anni.

La cura Ancelotti e i gol di Dominic Calvert-Lewin, autore ancora di una tripletta, stanno scrivendo nuove pagine della storia del club.

