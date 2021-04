Everton, Ancelotti trattiene Kean: “È un nostro calciatore. Tornerà e sarà importante”

Il mister è sicuro riguardo al futuro dell'attaccante e punta a riaverlo in squadra affidandogli un ruolo da prima scelta

Redazione ITASportPress

Carlo Ancelotti trattiene Moise Kean. L'allenatore dell'Everton, come riporta Goal, ha parlato del futuro del centravanti italiano, ora in prestito al Paris Saint-Germain dove sta facendo davvero bene in termini di continuità di gioco e soprattutto reti realizzate. Il manager italiano dei Toffees ha ribadito il concetto: il bomber tornerà in terra inglese al termine dell'esperienza parigina.

Ancelotti e il futuro di Kean

"Non devo convincere Kean a rimanere all'Everton. Ci sono dei documenti e un contratto. Lui è in prestito e deve tornare qui", ha detto con fermezza Ancelotti relativamente al futuro dell'attaccante. "Se il Paris Saint-Germain lo vorrà, a quel punto dovrà aprire una trattative. Siamo aperti a tutto ma se non accade, Kean è un giocatore dell'Everton e lo sarà nella prossima stagione. E sarà anche un calciatore importante per noi".

E proprio sulla prossima stagione, il mercato e il reparto avanzato: "Onestamente, non abbiamo guardato al mercato degli attaccanti per la prossima stagione perché siamo in lotta per le posizioni europee, ma posso dire con tranquillità che non stiamo cercando un giocatore nel reparto avanzao. Non stiamo cercando sicuramente un attaccante. Davanti siamo davvero ben coperti perché abbiamo Dominic Calvert-Lewin, abbiamo Richarlison, poi Joshua King e abbiamo Moise Kean che tornerà da noi".