Everton, Benitez vago su Kean: “Futuro? Per dire la sua deve segnare”

Il parere del nuovo mister sull'attaccante italiano

Direttamente dal ritiro dell' Everton , il nuovo mister Rafa Benitez ha commentato i temi caldi dell'ambiente inglese, compreso il calciomercato. In modo particolare, il tecnico spagnolo ha analizzato la situazione di Moise Kean , attaccante italiano nella scorsa stagione al Psg, il cui futuro resta incerto tra Inghilterra e Francia...

FARE GOL - Ai giornalisti che gli hanno chiesto quale sarà il futuro di Kean e quale contributo potrebbe dare all'Everton, Benitez ha risposto in modo vago: "Sono i primi giorni del ritiro, quindi dobbiamo lavorare e poi vedere cosa accadrà. Il problema con il mercato è che terminerà a fine agosto, perciò dovremo prendere delle decisioni avendo già iniziato a giocare". E nello specifico sull'attaccante: "Quello che i giocatori dovranno capire è di continuare a lavorare e in tal senso per Kean il miglior modo di dire la sua sarà segnare".