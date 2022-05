Everton, Calvert-Lewin e la salute mentale: “Parlare mi ha salvato la vita”

L'attaccante ha voluto confidarsi con i fan

IL POST - "Prima di tutto grazie a voi fan per essere stati al nostro fianco in questa stagione e per aver continuato a ispirarci fino all'ultimo giorno della stagione", ha detto Calvert-Lewin. "L'obiettivo principale era quello di rimanere in Premier League e non credo che sarebbe successo senza il vostro incredibile supporto", ha aggiunto in merito alla salvezza ottenuta. "A livello personale, a volte in questa stagione ho dovuto scavare in profondità dentro di me e ho affrontato alcuni dei momenti più difficili della mia carriera e della mia vita fino ad oggi. L'amore e il supporto mi hanno aiutato a portarmi avanti. Una cosa che ho imparato in questa stagione è che tutti, in qualunque ambito sociale, stanno combattendo battaglie di cui non si sa nulla, e non c'è vergogna nel trovare qualcuno con cui parlare ed essere aperti e onesti con se stessi su come ci si sente veramente. A tutti i giovani che reprimono le emozioni consiglio di parlare, con un amico, un familiare o qualcuno che ascolterà. Parlare mi ha salvato la vita. Vi farà capire che le cose non sono mai così brutte come sembrano e permetterà di scoprire che il paradosso della vera forza è saper affrontare le proprie debolezze. Finire la stagione in positivo ha significato tutto per me, godetevi la pausa, tutti voi tifosi lo meritate. Possa la pressione continuare ad essere un privilegio".