Everton, dopo addio Ancelotti Richarlison e James Rodriguez sotto choc: vogliono partire

Rumors in casa Everton dopo l'addio del mister

Redazione ITASportPress

Ha lasciato tutti spiazzati il clamoroso addio di Carlo Ancelotti all'Everton per accettare la proposta di Florentino Perez di allenare il Real Madrid. Nonostante il grande feeling che si era venuto a creare in terra inglese, il tecnico di Reggiolo ha scelto i blancos e un ambiente che già in passato lo aveva visto grandissimo trionfatore. Se da parte del mister c'è grande euforia per la nuova avventura, dall'altra, in casa Toffees c'è chi è rimasto di stucco.

Infatti, arrivano voci insistenti secondo cui due dei big dell'Everton sarebbero rimasti sotto choc dopo la partenza di Carlo Ancelotti e avrebbero addirittura chiesto l'immediata cessione. La notizia arriva dal The Athletic che scrive com Richarlison e James Rodriguez non abbiamo digerito la partenza del mister italiano e, soprattutto il colombiano, fortemente voluti da Sir Carlo, sia rimasto davvero incredulo per la sua decisione.

I.il futuro di entrambi i calciatori è più che mai in bilico. Richarlison ora è impegnato con il suo Brasile mentre James Rodriguez è stato escluso dalla Colombia per le gare di qualificazione ai mondiali in Qatar e per la prossima Copa America.