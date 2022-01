Everton, è Lampard il nuovo allenatore

Il club ha chiuso la ricerca del nuovo allenatore

Dopo aver valutato diverse candidature, l'Everton ha scelto e ufficializzato l'arrivo per la panchina di Frank Lampard, che ora avrà il compito di risollevare la stagione fin qui deludente dei Toffees (attualmente a soli 4 punti sulla zona retrocessione). Avrà come assistente Paul Clement. Dopo l’esonero di Rafa Benitez, il vice allenatore Duncan Ferguson ha preso le redini dei Toffees subendo una sconfitta di misura contro l’Aston Villa. Ma da oggi inizia la nuova avventura di Lampard. "È un grande onore per me rappresentare e gestire un club delle dimensioni e della tradizione dell'Everton Football Club" ha detto a caldo il tecnico ai canali ufficiali.