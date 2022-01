Everton, esonerato Benitez

L'ex tecnico del Napoli esonerato dopo sconfitta contro il Norwich

Rafa Benitez non è più l'allenatore dell'Everton. A comunicarlo è stato il club tramite una nota ufficiale, decisiva la sconfitta per 2-1 contro il Norwich. Il mister 61enne ha rilevato la squadra nel giugno 2021. Dopo 19 match, i "Toffees" hanno 19 punti e occupano il 15° posto in Premier League. Nelle prossime ore l'Everton comunicherà chi prenderà il posto dell'ex Napoli e Newcastle.