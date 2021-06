Everton, il post Ancelotti è made in Italy: un ex consiglia… Antonio Conte

L'ex attaccante Toffees Kevin Campbell consiglia il manager italiano ex Inter

Redazione ITASportPress

L'addio inatteso di Carlo Ancelotti dall'Everton, lascia la panchina dei Toffees scoperta. Ma forse, non ancora per molto. Tanti i pareri arrivati in queste ore su chi sarebbe la guida perfetta per la squadra inglese. C'è chi propone Benitez e chi, come Kevin Campbell, ex attaccante del club, pensa addirittura ad Antonio Conte...

L'ex giocatore dell'Everton è intervenuto ai microfoni di Sky Sports e ha ipotizzato di affidare la panchina dei Toffees all'ex mister dell'Inter che ha appena lasciato la squadra nerazzurra dopo aver vinto lo scudetto. "Ora bisogna reagire in modo positivo", ha detto Kevin Campbell per il post Ancelotti. "Il progetto è ancora lì, bisogna prendere un allenatore di qualità. È molto importante inviare un messaggio ai tifosi. Secondo me la società dovrebbe scegliere il meglio sulla piazza: in questo momento è Antonio Conte", il consiglio dell'ex giocatore.

Per il mister italiano si era parlato anche di Real Madrid, pista ovviamente sfumata con l'arrivo proprio di Sir Carlo in blancos. Conte potrebbe prendere in considerazione il progetto Everton, concentrarsi sulla Premier League che conosce già bene avendo vinto un campionato col Chelsea e pensare di portare il club nell'Europa che conta.