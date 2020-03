Everton, Niasse pizzicato dalla polizia: quarantena violata e guida senza cintura di sicurezza…

Guai per l’attaccante dell’Everton e della nazionale senegalese Baye Oumar Niasse fermato dalla polizia britannica per non aver rispettato il regime di quarantena imposto dal governo inglese per via dell’emergenza coronavirus.

Il classe 1990 secondo quanto si apprende dal tabloid Sun, sarebbe stato pizzicato da alcuni agenti di Greater Manchester mentre si trovava alla guida della sua vettura senza cintura di sicurezza ed in compagnia di un amico e di due ragazze. Come riporta il quotidiani britannico, Niasse ha subito solo una ‘reprimenda’ dalla polizia in borghese, che poi l’ha lasciato andare. Oltre ad aver violato il codice della strada, anche le misure di sicurezza imposte dal governo. Ora, per l’attaccante, siamo sicuri arriverà il rimprovero anche di Carlo Ancelotti…