Everton, per Kean altro ritardo ad una riunione tecnica: il tecnico lo manda in tribuna

Non se la sta passando per nulla bene Moise Kean all’Everton. Contro Brighton e Tottenham finisce in panchina per tutta la durata delle partite, contro il Southampton l’allenatore Marco Silva ha scelto addirittura di mandarlo in tribuna. Il motivo? L’ex Juventus ci è ricascato: ritardo ad una riunione tecnica, il mister si sarebbe arrabbiato moltissimo, stando a quanto riportato dalla BBC. Lo stesso era capitato all’Europeo Under 21 di quest’estate, quando fu lasciato fuori dalla partita col Belgio insieme a Zaniolo dal c.t. Gigi Di Biagio per il medesimo motivo. In questa stagione Kean era già stato in ritardo una volta, probabilmente questo avrebbe portato il mister portoghese ad alterarsi ancora di più. A fine partita, vinta 2-1 dai suoi, si era già espresso in questo modo sul classe 2000: “Ho scelto io di mandarlo in tribuna, lui ha reagito bene. Sono certo che migliorerà”.