Everton, Rafa Benitez prende il posto di Ancelotti

L'ex tecnico del Napoli trova una nuova panchina

L'Everton ha il successore di Carlo Ancelotti, nel frattempo tornato al Real Madrid. Si tratta di Rafael Benitez: "Amo la passione delle persone in questo club. Conosco la città, so cosa significa per ogni tifoso qui competere e avere la possibilità di vincere. Venire all'Everton è sicuramente qualcosa che significa molto", le sue parole al sito ufficiale: "Mi piace vincere. Vengo dall'accademia del Real Madrid, la mentalità vincente l'ho maturata lì. Io e il mio staff abbiamo vinto 13 titoli perché abbiamo questa mentalità e voglio ancora vincere".