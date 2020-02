Everton, Walcott elogia Kean: “Palla al piede è pazzesco”

Le parole di Theo Walcott non avranno lasciato per nulla indifferente Moise Kean, attaccante italiano che ha faticato e non poco ad adattarsi alla Premier League. L’ex Juventus è andato in gol solo alla 24esima giornata nel match pareggiato 2-2 contro il Newcastle. Una rete sicuramente importante dal punto di vista psicologico.

FIDUCIA – A caricarlo però ci ha pensato il veterano dei “Toffes” che durante un’intervista rilasciata a Goal ha parlato così del suo centravanti: “Ha 19 anni ed è arrivato in uno stato diverso, con diversa cultura, lingua, modo di giocare. Non è facile. Ha fatto bene in Italia e ora si sta adattando alla vita e al calcio inglese. Lavora molto. Con la palla fa cose pazzesche ed è probabilmente il giocatore più potente che abbia incontrato. Ero felice quando ha segnato il suo primo goal, l’emozione gli si leggeva in faccia. Ha lavorato molto, ha fame.”