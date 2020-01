Evra difende Pogba: “Lo attaccano quando gioca e quando non lo fa. Deve andare via”

Il futuro di Paul Pogba resta sempre argomento caldo, sia in Premier League sia per le vicende di mercato. Il centrocampista del Manchester United è, al momento, infortunato, ma ancora si parla di lui nonostante non sia protagonsita sul terreno di gioco.

Di questo tema, ma anche dell’ambiente attorno al centrocampista francese, ha parlato Patrice Evra, ex Red Devils e grande amico del Polpo. Intervenuto ai microfoni di Sky Sports, l’ex terzino ha detto: “Quando Pogba gioca, la gente lo critica. Quando Paul non gioca, succede lo stesso. Le persone lo incolpano sempre di tutto. Ecco, secondo me quando diventi un problema per il club c’è solo una cosa da fare. Io ad esempio, quando ero al Marsiglia, ho detto al presidente che dovevo andare via perché non volevo essere un peso per la società”, ha spiegato Evra. “Credo che forse sia tempo per Paul di andare via. Ricordo ancora una gara quando c’era lui e Mourinho. La gente non parlava della partita del weekend ma solo dei problemi di Pogba con il tecnico. Questo è offensivo per il club e anche per le persone. Ecco perché penso sia il momento giusto. Quando giochi e quando no ti danno la colpa di tutto, allora devi andare via”.